Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 14-ce0150nd is een 14 inch laptop met een gewicht van 1,59 kilo, compact en licht. De quad-core i5-processor is lekker snel, de GeForce MX150 is snel genoeg voor lichte games. Je hebt met de 256 GB grote ssd net genoeg opslagruimte tot je beschikking en je kunt tot 7,5 uur op een accu werken. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant. Op 30 juli 2018 was de laptop tijdelijk niet meer leverbaar. We verwachten dat hij komende weken opnieuw verkrijgbaar wordt voor ongeveer 900 euro.