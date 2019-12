HP Pavilion 14-ce0820nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte 14-inch laptop is met een gewicht van 1,47 kilo behoorlijk licht en daarmee makkelijk mee te nemen. Dankzij de quad core Intel i5-processor en de 8 GB aan werkgeheugen is hij daarnaast behoorlijk rap. Voor de meeste toepassingen is hij ruim snel genoeg. De SSD zorgt daarnaast voor een opstarttijd van slechts 11 seconden en voor snelle laadtijden van programma's. Voor gebruikers die veel of grote programma's of bestanden bezitten is de opslagruimte van 256 GB wel wat aan de krappe kant. De accuduur van ongeveer 8 uur is prima te noemen. Voor een laptop in deze prijsklasse valt de schermkwaliteit wel een beetje tegen: de kleur blauw is overheersend en de helderheid in de meest felle stand is te laag.