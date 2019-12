HP Pavilion 14-ce2715nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een eenvoudige en behoorlijk lichte 14-inch laptop. Met een gewicht van 1,5 kilo draag je hem zonder moeite onderweg mee. Het is een moderne instaplaptop waarmee je uit de voeten kunt als je niet veeleisend bent. De Intel i3-processor is net vlot genoeg. De 4 GB aan werkgeheugen en de 128 GB SSD zijn wel aan de krappe kant. De accuwerktijd is zo'n 7,5 uur, dat is netjes. We hebben deze laptop geleend van Bol.com.