HP Pavilion 14-n220ed (F5B90EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

14 inch laptop met goede prestaties. Dat is mede te danken aan de Intel Core i5-processor die HP heeft ingebouwd. De harde schijf is een zogenaamde SSHD: die combineeert de techniek van een SSD met die van een harde schijf en is daardoor vlotter dan een gewone harde schijf. Toch is deze laptop relatief zwaar. Hij heeft namelijk een 14 inch scherm en dat is wat kleiner dan de meeste laptops die over het algemeen een scherm met een doorsnede van 15,6 inch hebben. Toch weegt hij 2,17 kilo, dat is mede te danken aan het feit dat het een aanraakscherm is. Vervelend is dat er randen rond het scherm zitten en en dat werkt met tapps met touch minder prettig.