HP Pavilion 15-au090nd (X7H83EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De prestaties van deze laptop vallen een beetje tegen. Dat komt deels door de niet zo snelle Pentium processor maar ook door de trage harde schijf. Die is gelukkig wel lekker groot (1000 GB) en dus is er veel ruimte voor je bestanden. De vaste netwerkaansluiting is met een snelheid van 100 mbit erg traag.