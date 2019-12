HP Pavilion 15-aw022nd (W9U26EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pavilion 15-aw022nd van HP is een bijzondere laptop met AMD A10-processor. Je denkt misschien dat de A10-processor deze laptop snel maakt. Dat is hij niet. Pluspunt is wel dat er een 256 GB SSD is ingebouwd, waardoor er nog enigszins soepel mee te werken is.