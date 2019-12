HP Pavilion 15-b108ed (D2G57EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slanke laptop, met 15,6 inch scherm. De slanke vorm is mogelijk geworden door geen dvd-station in te bouwen. Het gewicht is voor een laptop met deze afmetingen relatief laag: 2,13 kg. De binnenkant van de laptop glimt behoorlijk, kan hinderlijk zijn bij direct licht. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,