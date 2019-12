HP Pavilion 15-ba071nd (X8P17EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-ba071nd is begin januari 2017 ingekocht bij Coolblue. De laptop was op dat moment ook verkrijgbaar bij o.a. Paradigit, Alternate en Whinkel. Het is een redelijk presterende laptop. Vooral de SSD zorgt ervoor dat hij best vlot is. Minpunt zijn de erg trage netwerkvoorzieningen. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,