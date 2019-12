Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-bc210nd (Z5E73EA) was op 10 juli 2017 verkrijgbaar bij o.a. 4Launch, Bol.com, Informatique, Paradigit en Wehkamp. Hij is ingekocht bij Bol.com. De laptop is erg snel. Dat komt door de quad-core Intel Core i5-processor. Die is heel snel voor laptopbegrippen. Gecombineerd met de 256 GB SSD is hij best vlot. De Nvidia GeForce GTX1050 is geschikt om de meeste moderne games (zoals GTA V, FarCry en Metro Last Light) mee te spelen in full hd kwaliteit, mits je niet voor ultra kwaliteit gaat. Accu, SSD, geheugen en wifi-module zijn vervangbaar. Alleen de accu is eenvoudig te verwijderen door 2 schuifjes om te zetten. Voor de rest moet je de kap verwijderen, dat doe je door 9 schroefjes los te draaien.