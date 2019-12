HP Pavilion 15-bc300nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP heeft een verouderde Intel Core i5-processor aan boord, maar zal voor de meeste gebruikers nog steeds snel genoeg zijn. Ook start de laptop snel op dankzij de 128GB SSD en biedt hij daarnaast voldoende opslagruimte dankzij de 1TB HDD. De accuwerktijd is met iets meer dan 11 uur prima. Behalve de verouderde processor zit er ook een verouderde Nvidia videokaart in de laptop. Verwacht hier niet te veel van, deze kaart is niet meer geschikt voor het draaien van veeleisende games. We kochten deze laptop op 4 april in bij Wehkamp, voor een prijs van €800.