HP Pavilion 15-bc553nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP is met een gewicht van 2,1 kilo niet heel licht te noemen. We heeft hij een snelle 8-core Intel i7-processor aan boord, waarmee hij ook zware software makkelijk aan kan. Daarnaast is er een GeForce GTX 1050-processor aan boord, waarmee je moderne games net kunt spelen. Is gamen je hoofddoel? Dan is een laptop met een snellere videokaart aan te raden, eventueel in combinatie met een iets minder krachtige processor. Een ander voordeel van deze laptop is de ruime 512 GB SSD. De accuwerktijd is zo'n 7 uur.