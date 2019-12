Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-cc593nd (2GR85EA) is begin september 2017 aangeschaft bij Coolblue, de laptop leek op dat moment alleen daar verkrijgbaar. Deze laptop heeft een wat luxere aluminium behuizing. Hij weegt maar 2 kilo en dat maakt dat hij makkelijk is mee te nemen. Hij werkt zo'n 6 uur op een accu, niet echt slecht, maar dat kan beter. Pluspunt is de ruime opslag. De 128 GB SSD-opslag wordt bijgestaan door een traditionele harde schijf van 1 TB. Accu, opslag, geheugen en wifi-module zijn te vervangen door de laptop open te schroeven (3 schroefjes). Het geheugen is maximaal uit te bereiden tot 16GB.