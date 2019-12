HP Pavilion 15-cd011nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15 kochten we 25 januari 2018 voor 579 euro bij Wehkamp. We zagen de laptop ook liggen bij webwinkel Bol.com. De AMD-processor van deze laptop is zeer traag. De behuizing van deze laptop is heel luxe, aluminium en heeft een gewicht van net geen 2 kg. De ssd van 256 GB is voldoende voor de meeste bestanden en met zo'n zes uur is de accuwerktijd redelijk te noemen. Je kunt de accu eenvoudig vervangen via een kliksysteem, zoiets zien we alleen bij HP. De Pavilion 15 maakt gebruik van verouderde wifi-technologie, maar je kan wel gebruik maken van zowel de 2,4 GHz wifiband als de 5 GHz-wifiband.