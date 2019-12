HP Pavilion 15-cd023nd (1VP70EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop ziet er luxueus uit maar valt onder de motorkap ietwat tegen. Dat ligt aan de verouderde en trage AMD A10-processor, die alleen geschikt is voor basistaken zoals internetten en tekstverwerken. De 256 GB SSD compenseert het gebrek aan snelheid echter deels en zorgt voor snelle opstart- en laadtijden. Ook is de laptop met een gewicht van 2,1 kilo niet erg zwaar te noemen. De accuduur is matig: hij gaat slechts 5 uur mee bij regulier gebruik. We hebben deze laptop op 30 mei voor onze test ingekocht bij Coolblue, voor €629.