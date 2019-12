HP Pavilion 15-ck093nd (2QH07EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15,6-inch HP Pavilion doet veel goed. Zo heeft hij een snelle quadcore Intel Core i5-processor, 8 GB aan uitbreidbaar werkgeheugen en een snelle 128 GB SSD aan boord. Dat maakt de laptop voor zowel basis als intensief gebruik ruim snel genoeg. Daarnaast biedt hij een 1TB harde schijf voor extra opslag, ook dat is voor de meeste gebruikers meer dan voldoende. Alleen de Nvidia GeForce MX150 grafische kaart voegt weinig toe. De accuduur is met zo'n 7 uur redelijk te noemen. We kochten deze laptop voor €779 in bij Paradigit, maar hij stond begin februari ook voor €688 (incl. btw) in de Makro-folder.