Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de HP Pavilion 15-ck094nd eind februari gekocht bij Coolblue voor 949 euro. Coolblue promoot de 15-ck094nd als studentenlaptop. Het is een luxe laptop met een snelle quad-core i7-processor aan boord. Daarnaast beschikt hij over veel opslag in de vorm van een 1 TB hare schijf en een 128 GB ssd. Het werkgeheugen van 8 GB is uit te breiden naar 16 GB. Ook heeft hij een GeForce MX150 grafische kaart, maar verwacht hierdoor geen gaminglaptop. Ook weegt deze laptop maar 1,9 kilo en dat is weinig. Het scherm is helaas niet zo best.