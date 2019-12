Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-cs0170nd heeft een Pentium-processor aan boord. Dat is niet de snelste, maar als je niet te veeleisend bent is er mee te werken. De 128 GB ssd is aan de kleine kant, waardoor je snel tekort komt qua opslagruimte. Hij weegt maar 1,7 kilo en de accuduur is bijna acht uur en dat is prima. We hebben deze laptop geleend van HP. Op 30 juli 2018 lag de laptop in de winkel bij o.a. Paradigit, Coolblue, BCC, Informatique, Bol en Alternate voor rond de 600 euro.