HP Pavilion 15-cs0320nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch HP Pavilion is met een gewicht van 1,83 behoorlijk licht. De Intel Core i3-processor is ruim vlot genoeg voor de basistaken zoals internetten en tekstverwerken. Ook heeft hij met 1 TB harde veel opslag voor je programma's en bestanden. De harde schijf is daarnaast versneld met een kleine 16 GB schijf. Dit Intel Optane geheugen is sneller dan een gewone harde schijf, maar niet zo snel als een echte ssd. De accuwerktijd is redelijk: 6,5 uur. We hebben deze laptop voor €600 ingekocht bij Expert.