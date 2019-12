HP Pavilion 15-cs0853nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop is met een gewicht van 1,8 kilo behoorlijk licht en daarmee relatief makkelijk onderweg mee te nemen. Ondanks zijn lage gewicht is het onder de motorkap een behoorlijk complete laptop. Zo heeft hij een vlotte quad-core Intel i5-processor waarmee je ook zwaardere taken kunt uitvoeren. Daarnaast is er een 128 GB SSD voor de snelle opstart- en laadtijden ingebouwd, samen met een 1TB HDD, waardoor je ook voldoende opslag tot je beschikking hebt. De accuduur is redelijk: 6,5 uur. We hebben deze laptop gekocht bij Mediamarkt.