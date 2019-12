HP Pavilion 15-cs0952nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP heeft een vlotte Intel Core i5-processor en een ruime 1 TB aan HDD-opslag. De opslag wordt versneld door 16 GB Intel Optane geheugen, wat in de praktijk niet zo snel is als een SSD, maar wel sneller dan een harde schijf. Je kunt het vergelijken met een hybride schijf, of SSHD. Dit is de eerste laptop die we hebben getest met deze combinatie, die mogelijk interessant is als je een laptop wil met veel opslag. Hij werkt zo'n vijf uur op de accu en dat is niet bijzonder goed. We hebben de laptop geleend van Coolblue.