HP Pavilion 15-cs0960nd (4JR26EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch HP Pavilion heeft een hoop onderdelen maar is desondanks met een gewicht van 1,88 aan de lichte kant. Ook is hij behoorlijk snel dankzij de quad core Intel i5-processor en 8 GB werkgeheugen, waarmee hij alle gangbare pc-programma's met gemak kan draaien. Een pluspunt is ook de aanwezigheid van zowel een SSD als een harde schijf, waardoor je programma's snel opstarten en je daarnaast veel bestanden mee kunt nemen. Deze laptop heeft ook een Nvidia GeForce MX150 grafische chip, maar deze biedt voor de meeste gebruikers weinig meerwaarde. Hij is te traag om moderne games soepel te draaien, en is hooguit geschikt voor oudere spellen. De accuwerktijd van ongeveer 6,5 uur is redelijk.