Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-cs0975nd hebben we 10 december 2018 gekocht bij Coolblue voor 929 euro. Het is een 15 inch laptop met een snelle quad-core i7-processor en een 1 TB harde schijf en een 128 GB ssd. Veel opslag en prima prestaties. De GeForce MX150-chip geeft het gevoel dat je hier ook vlot mee kunt gamen, maar daar is deze chip over het algemeen niet snel genoeg voor. De accuwerktijd is bijna 7,5 uur en dat is prima.