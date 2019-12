HP Pavilion 15-cs1500nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP heeft een vlotte quad-core Intel Core i5 aan boord die ruim snel genoeg is voor de meeste gebruikers. Bijzonder aan deze laptop is de GeForce GTX 1050 Max Q videokaart, die is geoptimaliseerd voor laptops. Hiermee kun je ook moderne games spelen, al moet je soms wel de grafische instellingen verlagen voor een soepele speelervaring. De ssd van 256 GB is ruim genoeg voor een paar programma's en bestanden maar aan de krappe kant voor wie ook games wilt installeren. De accuwerktijd is met meer dan 10 uur erg goed te noemen. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant.