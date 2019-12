HP Pavilion 15-cs1859nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP weegt 1,85 kilo en is daarmee vrij gemakkelijk onderweg mee te nemen. Hij heeft een gloednieuwe en erg vlotte Intel Core i5-processor aan boord, waarmee je ook wat zwaardere taken zoals foto- en videobewerking soepel kunt uitvoeren. De opslag bestaat uit een ruime 1 TB harde schijf en een snelle 128 GB SSD, die de laptop in 12 seconden doet opstarten. De accuwerktijd van bijna 7 uur is redelijk. We hebben deze laptop gekocht voor €730 bij Media Markt.