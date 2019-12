HP Pavilion 15-cs1960nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP is met 1,9 kilo niet bijzonder licht. Wel heeft hij een vlotte Intel Core i5-processor aan boord waardoor de meeste toepassingen vlot werken. Ook is er een Nvidia MX150 grafische processor ingebouwd, maar die biedt nauwelijks toegevoegde waarde. Deze is te traag om mee te gamen en voor vrijwel alle andere toepassingen heb je hem niet nodig. Een pluspunt is wel de ruime hoeveelheid opslag in de vorm van een 128 GB SSD en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is met zo'n 6,5 uur voldoende. We hebben deze laptop voor €700 gekocht bij Coolblue.