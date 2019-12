Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-cs2550nd hebben we 15 juli 2019 gekocht bij Bol.com voor 799 euro. Het is een 15 inch laptop met een snelle i7 processor en een vlotte ssd. Die ssd is het grote voordeel, want hij is 512 GB groot en dat is meer dan je in veel andere laptops aantreft en dus kom je niet al te snel in ruimtenood. De accuduur is zo'n 6,5 uur. Het scherm van deze laptop geeft de kleuren nauwkeurig weer en dat zien we niet al te vaak.