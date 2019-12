HP Pavilion 15-cs2720nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een redelijk krachtige 15-inch laptop van het merk HP. De quad-core Intel i5-processor, 8 GB werkgeheugen en 512 GB SSD maken deze laptop snel genoeg om zwaardere taken mee uit te voeren. De accuwerktijd is zo'n 6 uur, dat is niet bijzonder. HP heeft deze laptop ook uitgerust met een Nvidia Geforce MX250 videochip, maar deze voegt nauwelijks wat toe en opzichte van de standaard Intel Graphics op de meeste andere laptops. We hebben deze laptop geleend van Bol.com.