HP Pavilion 15-cs2847nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er ontbreekt maar weinig aan deze 15 inch HP Pavilion, die met een gewicht van 1,8 kilo ook redelijk licht is. De samenstelling is prima: een vlotte quad-core Intel i5-processor en 8 GB geheugen en een combinatie van een 256 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Dat betekent dat je er veel bestanden op kunt zetten. Wil je meer weten of deze laptop? Bijvoorbeeld zijn accuduur of schermkwaliteit? Log dan in of word lid om de testresultaten te zien. We hebben deze laptop voor €680 gekocht bij Mediamarkt.