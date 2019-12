HP Pavilion 15-cs2965nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP heeft een snelle Inte Core i5-processor aan boord en is daarmee geschikt ook geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de MX250-grafische processor mag hij een Nvidia-sticker dragen, maar veel toegevoegde waarde heeft deze chip niet. Hij is niet krachtig genoeg om soepel mee te gamen. Een pluspunt is de combinatie van een snelle ssd en en 1 TB harde schijf met een totale opslagcapaciteit van 1256 GB. Het scherm is redelijk maar scoort op sommige onderdelen matig. Log in of word lid om de scores te zien.