HP Pavilion 15-cs2975nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch HP Pavilion laptop heeft een snelle quad core Intel i7-processor en een erg ruime 16 GB aan werkgeheugen. Daarmee is hij prima geschikt voor intensief werk. De Nvidia Geforce GTX 1050-videokaart is net snel genoeg om moderne games te spelen. Een pluspunt is de 512 GB SSD waardoor er relatief veel ruimte is voor programmma's, games en bestanden. De accuwerktijd van ruim 10,5 uur is eveneens een groot plupunt. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.