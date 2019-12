HP Pavilion 15-cs3717nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15 inch laptop van HP heeft een nieuwe en snellere Intel Core i5-processor aan boord, waardoor alles net wat vlotter gaat. De laptop is dan ook geschikt voor zwaardere applicaties zoals foto- en videobewerking. De ssd heeft een capaciteit van 256 GB. Dat is niet ruim, maar voor de meeste gebruikers net voldoende. Je kunt het werkgeheugen van 8 GB uitbreiden naar 16 GB. We hebben deze laptop geleend van HP.