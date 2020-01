HP Pavilion 15-cs3719nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP 15-cs3719nd hebben we geleend van bol.com en is voorzien van een moderne i5-processor van de 10e generatie en hij beschikt ook over een 512 GB ssd. Dat belooft (in combinatie met het werkgeheugen van 8 GB) dat deze laptop vrij vlot werkt. Bekijk onze oordelen onder het kopje testresultaat voor meer details. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.