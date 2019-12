Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-cw0500nd heeft een gewicht van 1,7 kilogram. Dat is licht voor een laptop met een 15 inch scherm. De accuwerktijd slechts iets meer dan 4 uur. De AMD Ryzen-processor die deze laptop aan boord heeft presteert goed. De opslagruimte is 256 GB en dat is voldoende voor de meeste mensen. We hebben deze laptop geleend van HP. Op 30 juli 2018 is hij voor 699 euro verkrijgbaar bij Paradigit, Informatique en Bol.com.