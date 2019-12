HP Pavilion 15-cw1947nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP heeft geen Intel maar AMD aan boord. De AMD Ryzen 5-processor maakt deze laptop behoorlijk snel, en oook geschikt voor zwaardere toepassingen. De SSD is met een capaciteit van 256 GB net groot genoeg voor de meeste gebruikers. De accuwerktijd is met zo'n 7,5 uur best netjes. We hebben deze lapptop geleend van Coolblue.