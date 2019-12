HP Pavilion 15-d080ed (F8S27EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Opvallend aan deze laptop is de relatief oude Core i5-processor. Deze is vooral op grafisch vlak minder snel dan de nieuwste types. Maar de processorkracht is vergelijkbaar met de modernere varianten. Op het vlak van de voorzieningen is dit geen opvallende machine. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,