HP Pavilion 15-G092nd (G7G26EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

15 inch laptop met een niet zo snelle (en dan zeggen we het nog netjes) processor. De AMD-chip is heel erg traag en dat maakt deze laptop mogelijk trager dan je huidige laptop. Voor het overige is hij wel aardig compleet met een ingebouwde dvd-brander, een 500 GB harde schijf met voldoende ruimte voor je bestanden en een 15,6 inch scherm. De langzame processor is ook zuinig, dus deze laptop werkt bijna 6 uur op een accu. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,