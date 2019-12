HP Pavilion 15-n014ed (F2V71EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

2,28 kilo wegende 15,6 inch laptop met wat oudere hardware. De Core i3-processor is er een van de vorige generatie, maar dat vertaalt zich niet in een groot nadeel. De prestaties zijn redelijk en dat maakt hem geschikt voor de meeste toepassingen, games kunt u beter laten liggen. De werktijd op de accu met is met ruim 4,5 uur best redelijk. Deze laptop heeft geen Bluetooth aan boord. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,