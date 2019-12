HP Pavilion 15-n056ed (E8P97EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een relatief luxe uiterlijk. Toch vallen de prestaties niet erg mee. De laptop is snel genoeg voor eenvoudige, alledaagse taken. Maar een hardloper is het niet. Deze HP heeft een 15,6 inch scherm met een gewicht van 2,3 kilo. Het werkgeheugen is met 8 GB wel erg groot voor een laptop met dit prestatieniveau. Een nadeel van dit model zijn de langzame draadloze en bedrade netwerkaansluiting. Een pluspunt is de goede werktijd op de accu: 6,5 uur als je het rustig aan doet. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,