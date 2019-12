HP Pavilion 15-p020nd (J1Z22EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een op het eerste oog onopvallende laptop met een Intel Core i3-processor en 500 GB harde schijf. Het scherm is standaard, 15,6 inch en niet bijster goed. Toch kan dit een interessante keuze zijn als je een niet al te dure laptop zoekt, vanwege de SSHD: een combinatie tussen een harde schijf en een snelle SSD. Daardoor is deze laptop in de praktijk veel vlotter dan systemen zonder deze voorziening. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,