HP Pavilion 15-p032nd (J2S27EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een vlotte SSHD van 1 TB en een Full HD-scherm. Een prettige werkomgeving. De AMD A8-processor klintk snel, maar is geen extreem snelle processor. Hij voldoet echter voor het dagelijkse werk. Opvallend is het hoe slecht deze laptop het doet wanneer hij zwaar werk moet verrichten op de accu: dan houdt hij net iets meer dan anderhalf uur vol. Mag het rustiger dan is hij na ruim 4 uur leeg.