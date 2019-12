HP Pavilion 15-p035nd (J2S28EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een Core i5-processor, in combinatie met een Nvidia grafische processor en een 1 TB SSHD. Een vlotte combi en ook een Full HD-scherm. Prima prestaties voor veel doeleinden. De vaste netwerkaansluiting is relatief langzaam: slechts 100 mbit, terwijl gigabit gangbaar is.