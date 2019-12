HP Pavilion 15-p045nd (J2S30EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vlotte laptop een Core i7-processor aan boord. Dit is een dual-core model, waardoor hij aanmerkelijk minder snel is dan andere laptops met een quad-core processor aan boord. Verder is een een Nvidia grafische proessor ingebouwd waarmee games sneller gespeeld kunnen worden. Al is dit model niet toereikend voor de hoge resolutie van het scherm. Ander pluspunt van dit model is de SSHD, een type harde schijf die veel sneller is dan een gewone schijf. Minpunt is de tegenvallende kijkhoek van het 15,6inch grote Full HD scherm.