HP Pavilion 15-p099nd Beats Special Edition (J2S31EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een wat andere kleurstelling: zwart rood in de stijl van hoofdtelefoonmerk Beats Audio. De vormgeving wordt verder doorgezet in het bureaublad. Maar verder is dit een laptop die nauwelijks weet op te vallen met zijn aanraakscherm en 750 GB harde schijf. De geluidskwaliteit is net als de meeste laptops niet heel erg goed. De AMD-processor niet zo heel erg snel en ook de werktijd op de accu valt tegen. Alleen nemen als het uiterlijk u echt aanspreekt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,