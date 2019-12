HP Pavilion 15-p262nd (L2W67EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop die het wel een beetje van zijn looks moet hebben. Door de combinatie van zilver en wit ziet hij er net even wat anders uit. Onder de motorkap is een AMD-processor geplaatst die redelijke prestaties biedt. In combinatie met de 500 GB SSHD (Combinatie harde schijf met wat SSD-techniek) is hij toch relatief vlot