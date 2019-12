HP Pavilion 15-p277nd (M0Q88EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15 inch laptop heeft een vlotte Core i5-processor, een mat Full HD-scherm en een 500 GB SSHD. Dat maakt hem in de praktijk bijzonder vlot, ook het 8 GB grote werkgeheugen is een pluspunt. De GeForce 830M grafische processor zorgt ook voor een prestatieverbetering, maar is onvoldoende snel om moderne games vlot te spelen.