HP Pavilion 15-r085nd

Een hele langzame computer. De Celeron-processor in dit model is zo traag, dat je huidige computer waarschijnlijk veel sneller is. Wel is dit model compleet uitgerust met onder andere een dvd-brander en een 500 GB harde schijf. Dat maakt echter de matige prestaties niet goed. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,