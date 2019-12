Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 17-ab360nd hebben we voor 1349 euro en 1 eurocent aangeschaft bij Coolblue. Met deze grote 17 inch laptop kunt je ook games spelen. Er is een snelle i7-processor ingebouwd en een vlotte GeForce GTX1050 TI-videokaart. Ook met zwaar werk kan deze laptop overweg, mede dankzij het 16 GB grote werkgeheugen. Pluspunt is dat je ook een 1 TB harde schijf en 256 GB SSD tot je beschikking hebt. De werktijd op de accu is zo'n 8 uur en dat is erg goed voor zo'n krachtige laptop. Net als bij veel andere HP's kun je de accu eenvoudig vervangen zonder de hele laptop open te schroeven.