Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 17-ab497nd hebben we 15 april 2019 voor 1249 euro gekocht bij Coolblue. Deze 17 inch laptop weegt 2,9 kilo en dat is erg zwaar, maar je krijgt er behoorlijk veel voor terug. De combinatie van de snelle i7-processor en 16 GB geheugen maakt hem zeer geschikt voor zwaar en intensief werk. De GTX 1050 grafisch kaart zorgt ervoor dat je ook moderne games kunt spelen, daarnaast beschikt deze laptop over 1256 GB aan opslagruimte. De accuwerktijd van deze laptop is bijna 8,5 uur en dat is goed voor een laptop waarmee je kunt gamen. HP blijft één van de weinige merken die laptops maakt waarvan je makkelijk de accu kunt verwijderen, zonder de laptop open te moeten schroeven.