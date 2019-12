HP Pavilion 17-e010ed (E2T60EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met redelijke specificaties zoals een Intel Core i5 en een 500 GB harde schijf. Het 17,3 inch beeldscherm heeft een voor dit formaat standaard 1600x900 resolutie, dus geen Full HD zoals bij steeds meer kleinere laptops ook soms te zien is. Het gewicht is 2,77 kilo en dat is voor dit type laptop gemiddeld. De netwerkaansluitingen vallen tegen: de WiFi is langzaam, de vaste netwerkaansluiting niet geschikt voor gigabit en alleen 100 Mbit. Deze laptop heeft ook een losse AMD grafische kaart, maar die is erg langzaam. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,