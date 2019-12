HP Pavilion 17-e120sd (F5D65EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Groot betekent in de computerwereld niet dat een laptop snel is. Dat zien we goed terug met dit model van HP, de AMD E1-2500 chip is vervelend traag bij iedere handeling die je uitvoert. Dat zorgt er direct voor dat we liever een andere laptop zouden uitzoeken dan deze. Pluspunt is wel de grote 500 GB harde schijf. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:teveel herrie(gezoem), matige kwaliteit van het scherm,